Evangelische Pfarrerin verlässt Ummendorf - was sie in neun Jahren erreicht hat

Der Gottesdienst zur Verabschiedung der Pfarrerin Andrea Luiking beginnt am Sonntag, 9. Februar, um 10.30 Uhr in der evangelischen Versöhnungskirche in Ummendorf. Passend zum Wirken Luikings wird auch der Dialog zwischen Kirche und Kunst gepflegt und eine sinnliche Dimension einbezogen. Zwei Bilder von Beate Bitterwolf, mit der Luiking in der Passionszeit 2014 bereits das erste Ausstellungsprojekt in der Versöhnungskirche gemacht hat, spielen in dem Gottesdienst genauso eine Rolle wie ausgewählte Musik unter anderem von Johann Sebastian Bach. Ein Empfang schließt sich an.