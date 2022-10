Erfolgreiches Fortbildungswochenende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Fanfarenzug Herzog Philipp von Schwaben Ummendorf veranstaltete vom 9.-11. September ein Fortbildungswochenende in Forbach-Herrenwies im Schwarzwald. Ziel dieser Veranstaltung war, die musikalische Qualität wie vor der Corona-Zeit zu übertreffen. Das Impuls-Förderungsprogramm hat dieses Projekt dabei finanziell unterstützt. Am Sonntag fand in Offenburg der Festumzug der Heimattage BW statt, an welchem der Fanfarenzug als Abschluss musikalisch mitwirkte. Wir blicken nun auf den 29. Oktober, wo wir zur Eröffnung des Drum & Percussion-Festivals aufspielen dürfen.