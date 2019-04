Elektronischer Spielbericht wird verbindlich eingeführt

Anne Maier ist beim Bezirkstag des Bezirks Süd des Volleyball-Landesverbands Württemberg (VLW) in Ummendorf nach langjähriger Tätigkeit als Bezirkstrainerin und Sportwartin im Leistungsbereich aus dem Bezirksvorstand verabschiedet worden. Ebenso wie Ekkehard Bischof, Trainer und Abteilungsleiter beim VC Baustetten, wurde sie mit der silbernen Ehrennadel des Verbands ausgezeichnet.

Der Bezirksvorsitzende Kurt Pfleghar gab in Ummendorf einen Überblick über die Anzahl der Vereine im aktiven Spielbetrieb, den Freizeitbereich und die Jugend. Mit dem Hinweis auf einen Workshop am Ende des vergangenen Jahres machte er darauf aufmerksam, wie die Verbandsspitze in der Zukunft die Bereiche Ehrenamt, Events im Volleyballsport, Hilfen für die Mitglieder bei der Arbeit in ihren Vereinen und die Einbindung von jungen Leuten in die Verbandsarbeit verbessern will.

Tobias Münzenmaier von der VLW-Geschäftsstelle in Stuttgart referierte danach ausführlich zu den Themen Einführung des elektronischen Spielberichts, zum VLW-Grundschulprojekt sowie zum Juniorteam. Bis zur Saison 2019/20 soll der elektronische Spielbericht bis zur Landesliga verbindlich eingeführt sein. Die anstehenden Spiele würden dann nur noch heruntergeladen, Spieler könnten danach sofort zugeteilt werden. Spielberichtsbogen und Spielerpässe in Papierform seien dann nicht mehr notwendig, so Münzenmaier. Durch das Grundschulprojekt des VLW sowie durch das Programm „Volleyball macht Schule“ des VfB Friedrichshafen seien in den vergangenen Jahren viele Kinder an den Volleyballsport herangeführt worden. Im Juniorteam sollen laut Münzenmaier junge Mitglieder in die Verbandsarbeit eingebunden werden. Dass Volleyball verbinde, zeigte er durch die Integrationsprojekte des VLW auf.

Bei den Neuwahlen wurden die bisherigen Fachwarte in ihren Ämtern bestätigt: Michael Schletz (Freizeit), Ekkehard Bischof (Spielverkehr), Thomas Martin (Presse), Andreas Elsäßer (Lehrwart) und Dirk Lafarre (Schiedsrichterbereich). Für den Jugendbereich ist Inge Arendt zuständig.