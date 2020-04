Einfamilienhaus nach Brand unbewohnbar – Ermittlungen zur Brandursache laufen

In einem Einfamilienhaus in Ummendorf ist am Mittwochmittag ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehren habe der Dachstuhl komplett in Flammen gestanden, sagte der Kommandant der Ummendorfer Wehr, Simon Legnaro, der „Schwäbischen Zeitung“. Das Gebäude in der Noherrstraße sei nach dem Brand unbewohnbar.

Gegen 12.15 Uhr wurden die Feuerwehren aus Ummendorf, Ringschnait, Ochsenhausen und Biberach wegen eines Dachstuhlvollbrands alarmiert.

Rund 60 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Etwa eine halbe Stunde nach Eintreffen gelang den Feuerwehrleuten dies. Auch Polizei und Rettungsdienst kamen hinzu.

Bewohnerinnen retten sich rechtzeitig

Die beiden alleinstehenden Bewohnerinnen haben sich nach Ausbruch des Feuers rechtzeitig ins Freie retten können, sagte der Kommandant. Nach ersten Erkenntnissen ist niemand verletzt worden.

Was die Ursache des Brandes war, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Durch die starke Rauchentwicklung ist das zweistöckige Haus unbewohnbar geworden. Sollten die beiden Frauen nicht bei Angehörigen unterkommen können, würde die Gemeinde ihnen eine Notunterkunft zur Verfügung stellen. Das sicherte Bürgermeister Klaus B. Reichert den Betroffenen zu.