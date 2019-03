Eine Fasnet ganz ohne Männer

In Ummendorf waren am Gompigen Donnerstag die Narren los – in der Gemeindehalle wurde die Frauenfasnet gefeiert. Witzige Sketche brachten die Zuschauer zum Lachen, doch auch einstudierte Tänze und akrobatische Kunststücke waren im Programm enthalten. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Frauenkreis Ummendorf, und wie jedes Jahr galt striktes Männerverbot. Schließlich sind auch die Herren der Schöpfung nicht selten einer der Gründe, weshalb sich die Frauen schon im Februar „Reif für die Insel“ fühlen.

In ihren Kostümen wäre es auf jeden Fall kein Problem gewesen, wenn sie direkt das Handtuch geschmissen und im Reisebüro einen Aufenthalt am Meer gebucht hätten – schließlich trugen die Anwesenden Hawaiihemden, hatten sich als Seefahrer, Flamingos oder schillernde Schmetterlinge verkleidet.

Anti-Stress-Bälle statt Fernreise

Der Sketch „Einfach irre“ bot allerdings gleich zu Beginn der Faschingsveranstaltung eine Alternative an: Statt in den Süden zu flüchten, könnte frau ja auch einen Therapeuten engagieren und Anti-Stress-Bälle knautschen. Weil sie noch ihre Thunfischröllchen aus dem Backofen befördern musste, kam aber zumindest Dörte Schnabelstett viel zu spät zur Gruppentherapiestunde. Bei all dem Stress half da nur noch eins: Eine Hypnose, die Dörte ihr stressiges Leben als Frau und Mutter zumindest zeitweise vergessen ließ.

In herrlich schrägen Verkleidungen betraten außerdem die „Umlachperlen“ die Bühne. Sie erzählten ihren Zuschauerinnen auf Schwäbisch, dass ihnen ihr Schnaps wohl nicht besonders gut getan habe. Den Zuschauerinnen ging es aber bestens: Zum Gesang der Umlachperlen begannen sie, ausgelassen durch die Gemeindehalle zu tanzen.

Neben einem Auftritt der Jugendgarde gab es für die Zuschauerinnen auch einen besonderen Tanz von den Mitgliedern der Showtanzgruppe zu sehen. Die Bühne verwandelte sich hierbei in das Terrarium der Schlangen im Dschungel. Gemeinsam wurden die jungen Tänzerinnen zu einer gefährlichen Schlange und beeindruckten das Publikum mit ihren akrobatischen Kunststücken.

Wer sich als „reif für die Insel“ erklärte, konnte eintauchen in das Spektakel, konnte neben gefährlichen Südseepiraten auch tanzende, schwäbische Stewardessen und schiffsbrüchige Eheleute treffen.

Die Zuschauerinnen waren in bester Laune, sangen mit und beschäftigten sich während der Umbauarbeiten damit, Polonaise durch die Halle zu tanzen.