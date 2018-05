Aus einer Bude bei Buschhorn haben Unbekannte Geld gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Einbruch in den Bauwagen am Dienstag gegen 18 Uhr entdeckt. Unbekannte hebelten die Türe auf. In der Bude brachen sie einen Spielautomaten auf und stahlen das Geld. In dem Bauwagen fanden die Diebe weiteres Geld. Ihre Beute nahmen sie mit.

Die Polizei in Biberach (Tel.: 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen.