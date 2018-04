Einbrecher in Ummendorf erbeuten Geld

Unbekannte haben in zwei Gebäuden in Ummendorf nach Brauchbarem gesucht, in einem wurden sie fündig.

Wie die Polizei berichtet, waren die Einbrecher bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23 und 9.30 Uhr in Ummendorf unterwegs. An einem Gebäude in der Schweinhauser Straße versuchten die Täter eine Tür aufzubrechen. Sie scheiterten und gingen zu einer anderen Tür, die sie gewaltsam öffneten. Im Innern suchten sie nach Beute. Mit Bargeld flüchteten sie. Auch ein Vereinsheim in der Nähe durchsuchten sie. Dort brachen sie vermutlich in derselben Nacht die Eingangstür auf. Die Unbekannten machten allerdings keine Beute und zogen wieder von dannen. Spezialisten der Polizei haben an den Tatorten Spuren gesichert.