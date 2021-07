In einem Geschäft in Ummendorf haben Einbrecher am Mittwoch nach Beute gesucht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei muss die Tat zwischen 5 und 5.35 Uhr passiert sein. Einbrecher gingen zu einem Geschäft in der Biberacher Straße. Wie sie dort hinein kamen, muss die Polizei noch ermitteln. Im Innern fanden sie zwei Tresore. Die rissen sie heraus und nahmen sie samt Inhalt mit.