Ehepaar aus Ummendorf ist seit 65 Jahren verheiratet

Heute vor 65 Jahren haben sich Agathe und Walter Schuster das Ja-Wort gegeben. Und: Es hat bis heute gehalten. Mit ihren vier Kindern, acht Enkeln und einem Urenkel, sowie Verwandten und Bekannten, wird die Eiserne Hochzeit gefeiert.

Kennengelernt haben sich Walter Schuster und die damals 18-jährige Agathe Mangler 1952 beim Kehraus am Fasnetsdienstag in Molpertshaus. Mit 18 Jahren war Agathe damals noch minderjährig und wurde von ihrem Vater begleitet. 1954 heiratete der damals 22-jährige Walter Schuster Agathe Mangler.

Walter Schuster hat Schuster (Schuhmacher) gelernt. Sein Vater war ebenfalls Schuster mit zwei Werkstätten in Fischbach und Mennisweiler. Es war klar, dass auch Sohn Walter das Schusterhandwerk erlernte sollte. Doch als das Handwerk ging immer weiter zurückging, folgt er dem Rat eines Onkels und wechselte zu Thomae, heute Boehringer-Ingelheim in die Drageefertigung. Hier war er 40 Jahre lang und genießt nun seit 25 Jahren den Ruhestand.

Agathe Schuster hat Damenschneiderin und Köchin gelernt. 1957 eröffnete sie in Fischbach eine Flaschenbierhandlung, aus der 1960 das Café Schuster hervorging. Kaffee-kränzle, Metzelsuppe und der Kehraus am Fasnetsdienstag waren in der Zeit die Höhepunkte. Außerdem war das Lokal bekannt für seine Hähnchen. 1982 gab sie das Café auf. Sie war gerne Wirtin, erzählt sie heute und fügt hinzu: „Ich möchte mich heute noch bei meinen vielen treuen Gästen bedanken.“ Sie habe die Zeit sehr genossen. „Wir haben viele nette Stunden erlebt“, erinnert sie sich. Einige Jahre später verkauften die Schusters das Café. Das Jubelpaar wohnt heute in einem gemütlichen Eigenheim mit einem kleinen Garten in ruhiger Wohnlage in Fischbach.

Vier Kinder und acht Enkel kommen zum Fest

Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, die in Heidelberg, Stuttgart und im Landkreis Biberach leben. Hinzu kommen acht Enkelkinder und ein Urenkel. „Die kommen alle zum Fest“, verrät Agathe Schuster. Das Feier der Eisernen Hochzeit beginnt am Samstag mit einem Gottesdienst in der Fischbacher St. Odilia Kirche, „wo wir vor 65 Jahren geheiratet haben“, so Walter Schuster. Danach geht es mit den rund fünfzig geladenen Gästen in ein Lokal. „Ich muss da ja nicht selber kochen“, sagt Agathe Schuster lachend. Und: „Das Programm dazu hat unserer Sohn Thomas erstellt“.

Sie seien heute noch gerne unter den Leuten, bekennen die Beiden. Ausgleich und Freizeitbeschäftigung sind für sie kürzere Busreisen und ihr Garten.