Dursts Familie freut sich über Paralympics-Silber

Große Freude herrscht in Ummendorf über die Silbermedaille von Handbiker Hans-Peter Durst. „Ich bin meiner Mutter um den Hals gefallen“, schildert Elisabeth Schepers gestern ihre erste Reaktion, nachdem sie die Nachricht vom Erfolg ihres Bruders bei den Paralympics im Zeitfahren erhalten hat. Die kam am Donnerstag per SMS von ihrem Sohn Christian. Der ist nicht allein in London. Neben ihm und seinem Bruder sind auch Hans-Peter Dursts Frau, seine Tochter, sein Sohn und sein Bruder Christoph vor Ort. „Das ist eine Riesenleistung, gerade nach dem Unfall Anfang August“, freut sich auch Dursts Mutter Lore. Ihre Tochter Elisabeth sagt: „Die Freude war riesengroß. Wir konnten es gar nicht fassen.“ Denn eigentlich sei der Start schon ein Wunder gewesen. „Da haben die Ärzte ganze Arbeit geleistet“, lobt Schepers.

Am 13. August, 23 Tage vor dem ersten Start in London, liegt Hans-Peter Durst, der seit 1997 in Dortmund wohnt, voll im Plan. Er ist topfit, hochmotiviert und gilt als Gold-Favorit. Dann passiert bei einer Trainingsfahrt der Unfall. Ein Radfahrer mit drei Promille fährt ihn über den Haufen. Dursts linker Daumen wird abgerissen, an der rechten Hand sind die Elle, die Speiche und die Mittelhand gebrochen. Der Traum vom Paralympics-Gold scheint geplatzt. Doch Durst hegt keinen Groll. „Ich bin sehr christlich und mache weder dem Lastwagenfahrer von damals, noch dem Radfahrer jetzt einen Vorwurf“, sagte er: „Beide haben es sicher nicht absichtlich gemacht. Und vielleicht werden wir irgendwann sehen, ob das alles einen Sinn macht.“

Mit „damals“ meint er den 9. Mai 1994. An diesem Tag wird er bei einem unverschuldeten Unfall auf der A44 schwer am Kopf verletzt. Der Vater zweier Kinder und Alleingeschäftsführer einer Brauerei kann fortan nicht mehr ohne Hilfsmittel laufen, sein Gleichgewichtssinn funktioniert nicht mehr richtig. Der Glaube, seine Familie und die Liebe zum Sport halten ihn aufrecht. Er findet ein neues Ziel, das er beharrlich verfolgt: Die Teilnahme an den Paralympics als Handbiker – mit Erfolg.

„Zehn Tage lang habe ich fest gelegen, insgesamt 15 Tage intensiver Vorbereitung verloren. Über 120 Puls durfte ich erst an den letzten beiden Tagen gehen, damit die Gefäße des angenähten Daumens nicht platzen“, berichtet Durst von den Folgen des Unfalls im August. Am Morgen vor dem Rennen geben die Ärzte ihr Okay. Dort holt er Silber.

Schmerzmittel hatte er vorher nur in geringen Dosen nehmen dürfen. Nicht nur wegen der Dopingvorgaben, sondern auch aus Koordinationsgründen. Die Nacht nach dem Triumph sei schlimm gewesen, die Mittel schafften es nicht, die Schmerzen einzudämmen. Der zweite Start im Straßenrennen am morgigen Samstag, den Durst unbedingt auch noch will, ist fraglich.

Vom ersten Rennen habe sie keine Bilder gesehen, sagt Mutter Lore Durst, die die Paralympics im Fernsehen verfolgt. „Das ist sehr schade“, sagt die 85-Jährige und fügt hinzu, dass leider sehr wenig über die Paralympics im Fernsehen laufe. Schwester Elisabeth Schepers informiert sich zudem im Internet über die Paralympics. Die Familie tauscht sich per Telefon aus, schreibt SMS und E-Mails. Und wer weiß, vielleicht herrscht morgen wieder große Freude über eine Medaille in Ummendorf.