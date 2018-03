Durst wird Zweiter bei Sportlerwahl

Hans-Peter Durst, in Ummendorf aufgewachsener Radsportler, ist bei der Wahl zum Sportler des Jahres 2017 in seinem heutigen Wohnort Dortmund Zweiter geworden. Auf den Zeitfahr-Weltmeister im Paracycling entfielen bei der offenen Online-Abstimmung 33,5 Prozent der Stimmen. Damit lag Durst hinter dem Bobanschieber Christopher Weber (40,6 Prozent) und vor dem Radsportler Justin Wolf (25,9 Prozent). „Der Wintersport hat sich im Zuge der Olympischen Spiele durchgesetzt“, kommentiert Durst das Ergebnis. Über den zweiten Platz „freue mich sehr und nehme diese Unterstützung als zusätzliche Motivation für die kommenden Aufgaben“, sagt Durst und dankt für alle Online-Voten aus der alten Heimat Oberschwaben. Bei der Vorbereitung auf die Para-WM 2018 will er im Juli Station in Biberach machen und äußert Vorfreude aufs Schützenfest. Durst, seit einem nicht von ihm verschuldeten Verkehrsunfall 1994 gehandicapt, hat mit seinem Dreirad zwei Goldmedaillen bei den Paralympischen Spielen 2016 gewonnen. 2017 hat er zum fünften Mal in Folge den Zeitfahrtitel bei der Para-WM geholt.