Durst gewinnt Einzelzeitfahren

Der in Ummendorf aufgewachsene Radsportler mit Handicap Hans-Peter Durst (Archivfoto: Privat), der seit Jahren in Dortmund wohnt, hat beim Weltcupfinale im kanadischen Baie Comeau beim Einzelzeitfahren in der Klasse MT2 – Dreirad Männer – in 16:12:83 Minuten die Bestzeit hingelegt. Damit setzte er nach der durch einen epileptischen Anfall unglücklich verlaufenen Paracycling-Weltmeisterschaft zwei Wochen zuvor einen Meilenstein auf dem Weg zum Weltcup-Gesamtsieg. In Abwesenheit des neuen Weltmeisters Ryan Boyle konnte Vize-Weltmeister Joan Reinoso Figuerola in 16:54,68 Minuten seine gute Form bestätigen vor Stuart Jones aus Australien (17:10,01).