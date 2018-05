Durst fährt zu zwei DM-Titeln

Der in Ummendorf aufgewachsene Radsportler mit Handicap Hans-Peter Durst, der seit Jahren in Dortmund wohnt, hat sich bei den internationalen deutschen Paracycling-Meisterschaften in Köln zwei Titel gesichert. Er gewann das Einzelzeitfahren und das Straßenrennen.

Die Paracycling-DM wurde als Teil des 66. Volksbank-Giro Cologne Classic ausgetragen. Die Bedingungen beim Einzelzeitfahren waren warm und sehr windig. Durst kam mit den Verhältnissen sehr gut zurecht und sicherte sich den obersten Podestplatz in der Zeit von 27:00:73 Minuten. Platz zwei ging an Jana Majunke (Cottbus/28:20:27). DM-Bronze ging an David Wiegmans (31:15:32).

Das Straßenrennen am Folgetag fand im Zentrum von Köln-Longerich statt. Neun Runden waren auf dem selektiven Kurs zu absolvieren: Nach Runde eins entwickelte sich ein Dreikampf zwischen Friedrich Freytag (BPRSV Cottbus), dem Belgier Raphael Blaise und Durst. Jana Majunke, Davis Wiegmans und Thomas Neuhäuser konnten dem schnellen Anfangstempo nicht mehr folgen.

Nach abwechselnder Führungsarbeit waren Durst und Freytag in Runde sieben allein unterwegs. In der letzten Rechtskurve nutzte Friedrich seine exzellente Kurventechnik für einen Angriff, am Ende etwas zu früh wie sich zeigte. Denn letztlich überquerte Durst mit nur wenigen Metern Vorsprung die Ziellinie und verteidigte so seinen Titel als deutscher Straßenmeister (MT2).

Sportlich geht es für Durst nun ab 2. Juni in Rust weiter mit einem Vorbereitungstrainingslager für den Europacup in der Schweiz am Sempacher See und in Frauenfeld.