Duo Érable gastiert in Ummendorf

In der Konzertreihe „Musik im Klangraum der Versöhnungskirche“ in Ummendorf gastiert am Sonntag, 26. Juni, um 17 Uhr das Duo Érable mit Sonaten für Violine und Klavier von W.A. Mozart und C.Franck sowie „Thema und Variationen“ von O. Messiaen, wie mitgeteilt wird.

Seit ihrer Gründung 2015 als bewusst „europäisches“ Duo erarbeiten die aus Biberach stammende Miriam Klüglich, Violine und Pianist Harald Sinot Programme rund um ihre Herkunftsländer Deutschland und Frankreich. 2018 mit dem „Primo Premio Assoluto“ im internationalen Wettbewerb Città di Barletta (Italien) ausgezeichnet, konzertiert das Duo regelmäßig in Süddeutschland und Frankreich. Nach einem gemeinsamen Auslandssemester am Conservatoire de Musique de Montréal absolvierten Miriam Klüglich und Harald Sinot als Duo zwischen 2018 und 2020 den Masterstudiengang Kammermusik am Conservatorium Maastricht. Seine musikalischen Aktivitäten erweitert das Duo Érable regelmäßig in weiteren Kammermusikformen, beispielsweise als Klavierquartett oder als Klaviertrio.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.