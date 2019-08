Drohne hilft bei Kitzrettung

Die Ummendorfer Bürgerstiftung hat die Ummendorfer Jagdgenossenschaft bei der Anschaffung einer Drohne zu Rettung von Rehkitzen unterstützt.

Vorher hatten die Jagdgenossenschaft und die beteiligten Jäger beschlossen, eine Ausrüstung zu erwerben, mit der Rehkitze vor dem sicheren Mähtod gerettet werden können. Eine professionelle Drohne mit einer Restlicht- und Wärmebildkamera steht nun ab der nächsten Mähsaison bereit, um die Suche von in Wiesen abgelegten Rehkitzen effizienter zu gestalten. Dazu werden für die Ummendorfer Jagd mehrere Teams gebildet, die ab September in der Bedienung dieses hochtechnischen Geräts so geschult werden, dass sie sich bei den Frühmorgens stattfindenden Einsätzen abwechseln können. „Damit das Ziel des Wildtierschutzes erreicht werden kann, ist es unbedingt notwendig, dass die Landwirtschaft ihre Mähtermine mit der Jägerschaft abstimmt“, schreibt die Bürgerstiftung in einer Mitteilung.