In Ummendorf haben Einbrecher am Wochenende aus mehreren Kassen Geld erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, müssen die Einbrecher offenbar in der Nacht zum Montag in der Straße Zur Mühle gewesen sein. Sie brachen dort das Fenster eines Gebäudes auf. Auch im Gebäude wurden Türen aufgebrochen. Die Unbekannten durchsuchten das Haus und fanden verschiedene Kassen mit Geld, das nahmen die Unbekannten mit.