„Die schrillen Fehlaperlen“ kommen nach Ummendorf

Bereits im April 2020 hatte der Frauenkreis Ummendorf einen Kabarettabend geplant. Doch aufgrund der Pandemie mussten die Frauen den Termin mehrfach verschieben. Nun ist es soweit: Ferdi Riester und seine vier Fehlaperlen werden am Freitag, 22. April, um 20 Uhr in der Gemeindehalle, Schulstraße 31, in Ummendorf mit ihrem Programm „Sapperlot!“ auftreten. Bereits erworbene Karten für den April 2020 behalten Gültigkeit. Wer Karten hat und jetzt verhindert ist, kann bis diese bis einschließlich Donnerstag, 14. April, zurückzugeben. Nötig ist eine E-Mail an vorstand@frauenkreis-ummendorf.de. Unter dieser Mailadresse kann zudem jeder Karten bestellen, der noch keine hat. Der Einlass ist ab 19 Uhr mit freier Platzwahl. Vor der Veranstaltung und in der Pause werden ein Imbiss und Getränke angeboten. Foto: Die schrillen Fehlaperlen