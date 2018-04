Die Masche der falschen Teppichreiniger

Ein Betrieb aus Ummendorf hat offenbar unter falschem Namen und zu stark überteuerten Preisen eine Teppichreinigung angeboten. Kunden zahlten zum Teil das Zehnfache des üblichen Preises – und fühlten sich von den aufdringlichen Geschäftemachern bedroht. Bei der Polizei sind mehrere Klagen eingegangen. Anfang der Woche aber hat die Firma ihre Ladenräume verlassen. Die Polizei warnt nun vor der bekannten Masche.

Als sie den Preis hörte, stutzte Frieda Müller (Name geändert). Eine Reinigung für drei Teppiche zum Preis von 4500 Euro wollte ihr der Mann verkaufen, den sie kurz zuvor in ihre Wohnung gelassen hatte. „Für das Geld kann ich ja gleich einen neuen Teppich kaufen“, sagte die 82-Jährige. Die Teppiche sind zusammen gerade einmal 14 Quadratmeter groß, zwei aus Seide, einer aus Wolle. Müller wollte sie waschen lassen, neu einfassen, einige Zentimeter Fransen befestigen lassen.

Gebrochen Deutsch gesprochen

Als sie sich sträubte, habe der Mann begonnen zu feilschen, erzählt Müller. „Wir waschen von Hand mit wunderbarer Kernseife“, habe er immer wiederholt und mehrmals den Preis gesenkt. 3250 Euro sollte Müller am Ende zahlen, da willigte sie ein. „Der hat mich so verrückt gemacht, dass ich gar mehr richtig nachgedacht habe.“, erzählt sie. Müller gab die Teppiche aus der Hand gegen das Versprechen, sie innerhalb von einem Tag gewaschen zurückzuerhalten. „Ich war sehr unvorsichtig“, sagt Müller heute. Nach mehrmaligem Anrufen und viele Tage später, kreuzten zwei Männer bei ihr auf, um die Teppiche zurückzubringen und das Geld zu kassieren.

Zu diesem Zeitpunkt war Müller aber längst misstrauisch geworden, hatte ihre Freundin Ingeborg Mock und die Polizei informiert. Die Polizei habe ihr empfohlen, den ortsüblichen Betrag bereit zu halten und lediglich diesen zu bezahlen und im Zweifel die Beamten zu benachrichtigen.

Als die zwei jungen, bulligen Männer dann bei ihr in der Wohnung standen, habe sie „gezittert vor Aufregung“, erzählt Müller. Die Männer sprachen nur gebrochen Deutsch, übergaben die Teppiche und verlangten sofort das Geld in Bar.

Keine Haustürgeschäfte mehr

Ingeborg Mock und Gerda Müller weigerten sich, verlangten eine Rechnung. „Kommt gar nicht in Frage“, hätten die Männer geantwortet. Da alarmierte Mock die Polizei und die Männer flüchteten – ohne die Teppiche mitzunehmen und „wie von der Tarantel gestochen“, erzählt Müller. Ihre Freundin Ingeborg Mock lobt ausdrücklich die Polizei: „Die stand hinter uns und hat uns unterstützt.“

Sie sei mit einem blauen Auge davon gekommen, gesteht Müller, „aber wäre ich alleine gewesen, hätte ich wohl keine Chance gehabt.“ Die Angst aber überkomme sie jetzt häufiger. Die Wohnungstür verschließt sie jede Nacht, in den Keller geht sie nur noch bei Tag und Haustürgeschäfte will sie in Zukunft ablehnen. Ihre Freundin Ingeborg Mock, die unter anderem auch bei dem Biberacher Initiative „Bürger für Bürger“ engagiert ist, rät ihr: „Du darfst nie einen Fremden in deine Wohnung lassen.“ Und Müller antwortet: „Ich habe halt eine Dummheit gemacht.“

Masche ist der Polizei bekannt

Doch die Seniorin ist nicht allein. Die Masche der Teppichreiniger ist bei der Polizei bekannt. Die schwarzen Schafe unter den Firmen ziehen oft „wie Nomaden“ umher, sagt Frank Oelmaier, Sprecher der Biberacher Polizei. In Ummendorf hat die Firma nach wenigen Wochen am Dienstag bereits ihre Zelte abgebrochen. Zurückgelassen habe sie etwa 20 bis 30 Teppiche. Den Firmen eine Straftat nachzuweisen und damit das Handwerk zu legen, sei schwierig. „Rechtlich bewegt sich das meist in einer Grauzone“, sagt Oelmaier und empfiehlt im Zweifel immer die Polizei zurate zu ziehen. Ein Wucher sei meist kaum nachzuweisen, da die Voraussetzung dafür eine „akute Notlage“ des Geschädigten sein muss. Im Unterschied zu einem verlorenen Schlüssel sei ein schmutziger Teppich aber meist kein Grund für eine Notlage. Zudem haben die Betroffenen die Verträge unterschrieben, so dass meist lediglich auf zivilrechtlichem Weg gegen die Firmen vorgegangen werden kann.

Doch die Erfahrung zeige auch: Sobald die Polizei eingeschaltet werde, ziehen die dubiosen Anbieter meist weiter – bis sie erneut irgendwo aufkreuzen, mit großen Flyern und unter falschem Namen für ihr Angebot weben, oder wie in Ummendorf mit den Worten: „Teppichwäsche ist Vertrauenssache.“

