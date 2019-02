Der VfB-Präsident beschwört den Zusammenhalt

Es ist nicht der Abend der Abrechnung und der aufbrausenden Emotionen geworden, wie man es sich vom Besuch von VfB-Präsident Wolfgang Dietrich in der Ummendorfer Gemeindehalle am Donnerstagabend hätte erwarten können. Dietrich bezog in der Diskussion mit Vertretern des VfB-Fanclubs „Highlander“ aus Ringschnait zwar Stellung zu aktuellen Problemen des Bundesligisten, beschwor aber mehrfach den Zusammenhalt zwischen Fans und Verein: „Nach Schuldigen zu suchen, bringt zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nichts.“

Dietrich, seit Oktober 2016 Präsident des VfB Stuttgart, war auf Einladung der Bürgerstiftung Ummendorf nach Oberschwaben gekommen. Stiftungsvorsitzender und CDU-Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger hatte ihn am Rande des 70. Geburtstags von Ministerpräsident Winfried Kretschmann nach Ummendorf eingeladen. Das war im Mai 2018, als der VfB nach einer fulminanten Rückrunde gerade Platz sieben in der Bundesliga erreicht hatte und eine riesige Euphorie herrschte. „Aus damaliger Sicht hätte das heute Abend ein gemütliches Kamingespräch werden können“, meinte Dörflinger.

Die Dinge entwickelten sich bekanntlich anders. Der VfB taumelt derzeit auf Platz 16 seit Wochen der zweiten Liga entgegen, die Mannschaft bringt nicht die erhoffte Leistung und auch innerhalb der Vereinsführung herrscht massive Unruhe. Von einem „Gang nach Canossa“ schrieb die Sportredaktion der „Schwäbischen Zeitung“ deshalb im Vorfeld über Dietrichs Besuch in Ummendorf. Ein Bericht, der beim Präsidenten zwar nicht gut ankam, ihm aber gleichzeitig die Möglichkeit gab, sich auf das vorzubereiten, was ihn in der nur gut zu zwei Drittel gefüllten Festhalle erwartete.

So zeigte sich der 70-jährige Vereinsboss, begleitet von VfB-Pressesprecher Oliver Schraft, entsprechend gut vorbereitet auf die Fragen aus dem Fanlager. Zuvor durfte Dietrich aber zunächst rund eine Stunde im Imagevideo und auf der Bühne für die VfB-Stuttgart-Akademie werben. Zusammen mit Sponsoren und Unterstützern wird den jungen Talenten dort neben der sportlichen auch eine berufliche Perspektive ermöglicht. Denn, so Dietrich: „Nur zwei bis drei Prozent unserer Jugendspieler schaffen den Sprung in den Profifußball.“

Nach Jahren, in denen der VfB im Jugendbereich „abgesackt“ sei, sei man seit zwei bis drei Jahren wieder auf einem richtig guten Weg. In der aktuellen Bundesligasaison hilft das aber nicht weiter. Mit der Verpflichtung von erfahrenen Spielern und jungen Talenten habe man zu Saisonbeginn ein Konzept verfolgt, das momentan aber nicht funktioniere, sagte Dietrich den „Highlander“-Vertretern Martin Koch und Edgar Quade. „Der Mannschaft fehlt das Selbstvertrauen.“

Präsident appelliert an Fans und Verein

Dietrich appellierte an den Zusammenhalt von Fans und Verein: „Lasst uns die Saison doch erst mal zu Ende spielen. Dann ziehen wir Bilanz und sagen, was wir falsch gemacht haben und welche Konsequenzen das für wen hat.“ Jetzt nach Schuldigen zu suchen, bringe überhaupt nichts. Er sei überzeugt, dass der VfB nicht absteige und zumindest Platz 15 erreiche. Bei Fragen nach Personaldebatten der jüngeren Zeit (Schindelmeiser, Maffeo, Buchwald) gab Dietrich zwar Antworten, ohne sich allerdings zu Details zu äußern.

So blieben die „Highlander"-Vertreter und auch viele Fans im Saal am Ende mit einem zwiespältigen Gefühl zurück. „Er hat die Fragen beantwortet, so wie es ein Präsident eben tut, damit alle zum Schluss irgendwie zufrieden sind", sagte Quade danach. Er habe gehofft, dass etwas schärfer über die aktuelle Vereinssituation diskutiert würde. „Dass es rumort, ist offensichtlich." Sein Fanclub werde sicher immer zum VfB und zur Mannschaft stehen, so Quade. „Wie sich die Meinung in Bezug auf die Vereinsführung weiterentwickelt, ist eher schwer einzuschätzen." Den Optimismus des Präsidenten, dass der VfB auf jeden Fall die Klasse hält, teilt Quade nicht. „Ich hoffe, dass wir den Relegationsplatz erreichen. Das ist das Maximale."