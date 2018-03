Der Lift in Fischbach läuft

Zugegeben: Ganz so pulverig wie in Aspen, Colorado, ist der Schnee im Ummendorfer Ortsteil Fischbach nicht. Der guten Stimmung am Skilift tut dies aber keinen Abbruch.

Seit Sonntag läuft der Lift, zahlreiche Skifans haben den Weg nach Fischbach gefunden – das von sich behauptet, auch „Fispen“ genannt zu werden. In Anlehnung an den weltbekannten Skiort Aspen in den USA.

Die gute Nachricht für alle Wintersportler: In den kommenden Tagen bleiben die Minusgrade und damit der Schnee erstmal erhalten. Und am Dienstag, 20. Februar, öffnet der Skilift in Fischbach zum Flutlichtbetrieb von 17.30 bis 21Uhr.