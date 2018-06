Der Kreuzberg in Ummendorf ist wieder komplett

Es ist alles bereitet für die feierliche Einweihung der Kreuzbergkapelle in Ummendorf am kommenden Sonntag, 8. September: Am Donnerstag haben ehrenamtliche Helfer vom Förderverein den frisch geschliffenen Boden im Innern der Kapelle mit einem Schutzanstrich versiegelt. Hier und da legten sie noch letzte Hand an, doch der Baustellenlärm der vergangenen Wochen und Monate ist inzwischen verklungen. Der angestrebte Ort der Ruhe und Besinnung ist Wirklichkeit geworden. Jetzt fehlt nur noch, dass Weihbischof Johannes Kreidler seines Amtes waltet und die Kapelle segnet.

Die Stimmung auf dem Kreuzberg haben bereits viele Bürger eingesogen. Nicht nur Ummendorfer, „rund 80 Prozent kommen aus der Umgebung“, sagt Erwin Braun vom „Bauteam“ des Fördervereins. Er ist während der Arbeiten mit vielen Besuchern ins Gespräch gekommen. So mancher von ihnen hat auf der schönen Rundbank um den großen Baum Platz genommen, um die Kapelle zu betrachten. Ein Zimmermeister hatte diese Sitzgelegenheit angefertigt, ein Schreinermeister die Bänke an der Lourdesgrotte und ein Elektromeister die Kabel verlegt.

Solchen Beiträgen von Handwerkern, vor allem aber dem unermüdlichen Einsatz der freiwilligen Helfer ist es zu danken, dass die Kapelle termingerecht und zu den angepeilten Kosten von weniger als 150000 Euro fertiggestellt wurde. „Wir sind froh, dass es geschafft ist“, sagt Erwin Braun und spricht dafür zugleich dem Architekten Siegfried Locher Anerkennung aus. Finanziert wurde der Bau allein über Spenden. Gleichsam als Tüpfelchen auf dem i hat ein Bürger das Kreuz am Glockenturm vergolden lassen.

Bis es so weit war, galt es einige knifflige Aufgaben zu lösen. Um Kosten zu sparen, arbeiteten die Ehrenamtlichen, wann immer möglich, mit ganz einfachen Mitteln. „Wir improvisieren eben“, sagte der Fördervereins-Vorsitzende Friedrich Hörnle einmal. Was an Maschinen fehlte, wurde durch Einfallsreichtum und Begeisterung für die Aufgabe wettgemacht. Da wurden dann schon mal tonnenschwere Betonteile mit zwei Traktoren den steilen Hang hinauf transportiert. Für die ganz schwierigen Aufgaben holten sie sich Profis und großes Gerät, etwa um die Giebelwände per Kran auf den engen, von hohen Bäumen gesäumten Kreuzberg zu hieven.

Spatenstich war im Mai 2012 gewesen, aber die Vorgeschichte reicht Jahre zurück. Seitdem Rentner ehrenamtlich den Kreuzweg erneuert hatten, reifte der Wunsch, als würdigen Abschluss des Kreuzwegs wieder eine Kapelle zu errichten. Es dauerte dann noch eine Weile, bis alle Fragen mit dem Denkmalamt, den Baurechtsbehörden und dem Bischöflichen Ordinariat geklärt waren. Bauherr ist die örtliche katholische Kirchengemeinde, in die Tat umgesetzt wurde das Vorhaben aber von einem eigens dafür gegründeten Förderverein mit mehr als 200 Mitgliedern.

Weihbischof Kreidler weiht am Sonntag die Kreuzbergkapelle ein

Die feierliche Einweihung der Kreuzbergkapelle in Ummendorf beginnt am Sonntag, 8. September um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, dem Weihbischof Johannes Kreidler vorstehen wird. Er findet auf dem Kreuzberg statt, bei schlechtem Wetter in der Kirche. Der Kirchenchor, der Männergesangverein Frohsinn und der Musikverein Ummendorf umrahmen den Gottesdienst.

Im Anschluss an den Festgottesdienst wird die Kreuzbergkapelle eingeweiht. Bei gutem Wetter wird dann auf dem Gelände unterhalb des Kreuzberges bei Essen und Getränken gefeiert. Dazu spielt der Musikverein Ummendorf.