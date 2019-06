Das Ummendorfer Schloss, eingehüllt in ein Meer von Rosen

Bei herrlichem Sommerwetter ist der Ummendorfer Rosenmarkt am Samstag ein Publikumsmagnet gewesen. Zahlreiche Rosenliebhaber aus der Region waren schon am frühen Morgen nach Ummendorf gereist, um sich die besten Exemplare zu sichern.

Organisiert vom örtlichen Musikverein, zeigte sich auch Günther Ernst , Mitinitiator des ersten Rosenmarktes von der Gärtnerei Garten Ernst aus Schweinhausen, zufrieden. „Es ist einfach ein tolles Ambiente hier“, schwärmte er von der Pracht der Rosen im Ummendorfer Schlossgarten. Auch Claudia Buck von Kaktus Floral Design aus Ochsenhausen lobte den Ummendorfer Markt. „Es ist eine herrliche Umgebung, mit sehr aufgeschlossenen Menschen“, freute sie sich über eine hervorragende Nachfrage ihrer natürlichen und handgebundenen Blumensträuße. Rosen in allen Variationen, Rosensträuße, Seerosen, Rosen aus Ton, Schmuck, Feuerschalen und viele weitere Arten an Gartendekorationen gab es zu kaufen und zu sehen. Gerhard Bohner und seine Frau Martina aus Winterstetten waren gleich mit einem selbstgebauten kleinen Bollerwägelchen vor Ort, um all ihre erworbenen Schätze abzutransportieren. Gleich am ersten Stand zugeschlagen haben auch fünf Freundinnen aus Kißlegg im Allgäu. „Ich habe sofort die Rose gefunden, die ich gesucht hatte“, freute sich eine der Damen aus der extra angereisten Frauengruppe. Sie seien ausgesprochene Rosenliebhaberinnen. In Ummendorf waren sie am Samstag das erste Mal. „Wir haben in einer Gartenzeitschrift vom Markt gelesen“, erzählten sie. Schon seit vielen Jahren kommen dagegen zwei Damen aus Schemmerhofen. Auch sie wurden schnell fündig.