Das Ummendorfer Rathaus zieht um

Die Ummendorfer Gemeindeverwaltung ist umgezogen. Im Rathaus in der Biberacher Straße wurden die Akten in Kartons verpackt, die Schränke und Schreibtische leergeräumt. Eine Umzugsfirma baute die Schränke und Tische auseinander und transportiere diese mit den Kartons und Boxen ins provisorische Rathaus im Gemeindehaus in der Bachstraße 16. Zwei Tage lang benötigte die Firma, um alles wieder aufzustellen. Dazu wurde das Mobiliar, sofern möglich, über die Fenster ins Provisorium gebracht, manches musste aber auch über das Treppenhaus transportiert werden. Sobald die Möbel und Schränke an ihrem neuen Platz standen, wurden diese von den Mitarbeitern wieder mit den Akten befüllt. Ende 2019 will die Verwaltung dann wieder ins umgebaute Rathaus zurückziehen. Foto: Privat