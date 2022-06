Das Duo Erable begeistert in der Versöhnungskirche Ummendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Zwischen Ausdruck und Gefühl“ lautete das Motto für das Programm des Duos mit der aus Biberach gebürtigen Miriam Klüglich (Violine) und Harald Sinot (Klavier). In diesem zweiten Konzert in der Reihe „Klangraum Versöhnungskirche“ erklangen Sonaten von Mozart (B-Dur KV 454), Thema und Variationen von Messiaen und die einzige Sonate von César Franck für diese Besetzung.

Die meisterliche Beherrschung der Instrumente, die selbst bei den abenteuerlich schwierigen Klangkaskaden des Klaviers bei César Franck oder den kraftvollen, intonationsreinen Melismen in extremer Höhenlage der Violine sich nie auf reine Virtuosität beschränkte, sondern stets im Dienst der Gesamtentwicklung eingesetzt wurde, begeisterte die zahlreichen Gäste.

Alle Werke boten reichlich Gelegenheit, das Motto des Konzerts erleben zu lassen. Mit klugen, kurzen Einführungen stellte das Duo Zusammenhänge her und wies auf besonders eindrückliche Passagen in den folgenden Werken hin. Weitere Zugänge erschlossen sich durch Erläuterungen, was sie an den Werken besonders reizt. Und schließlich war es die reine Freude, das Zusammenspiel der beiden mitzuerleben: Zugewandtheit, gemeinsam gestaltete Steigerungen, fein abgestimmte Dynamik, sichtbare Freude am Spiel des anderen.

Was man auf einer CD-Aufnahme erahnen kann, hier wurde es zu einem bewegenden Erlebnis. Für den lang anhaltenden Beifall bedankte sich das Duo Erable mit einer sanft ausklingenden Zugabe.

Weitere Konzerte im Rahmen der Reihe „Klangraum Versöhnungskirche“ folgen im Herbst und in der Adventszeit 2022.