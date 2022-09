Christoph Türck liest Kurzgeschichte und Auszüge aus seinen Romanen vor

Nachdem das Programm der Katholischen Erwachsenenbildung zu „Heimat Bischof Sproll“ zum größten Teil der Coronasituation zum Opfer gefallen war, nimmt das Organisationsteam nun einen neuen Anlauf. Den Auftakt macht am Donnerstag, 29. September, um 19.30 Uhr Christoph Türck mit seiner Lesung zum Thema: „Auch Kinder haben es nicht immer leicht“. Der Ummendorfer Autor stellt dabei eine Kurzgeschichte und Auszüge aus seinen Romanen „Unterquerung“ und „Brenners Weiber“ vor, heißt es in einer Ankündigung. Die Lesung findet im Katholischen Gemeindehaus Ummendorf, Schweinhauser Straße 15, statt.

Eltern wollen für ihre Kinder eigentlich das Beste. Ob es wirklich immer zum Besten der Kinder ist, bleibt fraglich. Bessert sich der Gesundheitszustand eines Kindes tatsächlich in einem Erholungsheim oder durch Ferien bei Verwandten, bei denen es aufgepäppelt werden soll? Mobbing in der Schule gab es schon lange, bevor der Begriff im neudeutschen Sprachgebrauch aufgetaucht ist. Kann ein eher schwächlicher Viertklässler sich erfolgreich dagegen wehren? Auch ein frommes Elternhaus ist durchaus keine Garantie für eine unbeschwerte Kindheit, vor allem nicht für Kinder, die nicht bereit sind, sich ständig Zwängen zu unterwerfen, heißt es in der Ankündigung weiter.

Christoph Türcks Lesungen sind kein ununterbrochenes Vortragen der Texte. Sie werden durch kurze Pausen aufgelockert, in denen sich Zuhörer mit Fragen oder eigenen Erfahrungen einbringen können. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen den Betroffenen der Flutkatastrophe in Pakistan zugute.