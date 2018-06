Bunter Abend bei der Ummendorfer Fasnet

Nach drei Jahren Ummendorfer Fasnet im kleinen Rahmen laden der Männergesangverein, der Musikverein und die Fußballer des TSV Ummendorf erstmals in die neue Gemeindehalle zu ihrem Bunten Abend ein. Am Samstag, 25.Februar, führen Miss Piggy und Kermit unter dem Motto „Wir lassen die Puppen tanzen“ durchs Programm. Auf der Bühne bekommen sie immer wieder mal Besuch von Pinoccio, Graf Zahl und dem Krümelmonster.

Zwischen den Sketchen zeigen die Kindergarde, die Jugendgarde und die Showtanzgruppe ihr Können. In der Bütt erleben die Zuschauer nach längerer Pause Schneckle und einen Überraschungsgast. Hinzu kommen Walddorf und Städler, zwei alte Herren in der Loge, die nur am Nörgeln sind. Natürlich darf der Bauernstammtisch nicht fehlen. Rockende Socken und der Feuerwehr-Tanz runden das Programm ab. Musikalisch begleitet werden die Akteure durch eine Combo des MV. Anschließend kann mit dem DJ Short-T bis spät in die Nacht hinein abgetanzt werden.

Saalöffnung ist um 19 Uhr. Karten können noch bis Freitag in der Kreissparkasse Ummendorf und am Samstagmorgen zwischen 10 und 11 Uhr in der Gemeindehalle zum Preis von neun Euro erworben werden. Restkarten gibt es an der Abendkasse.