Brückensperrung ist belastend, aber nötig

Die voraussichtlich gut halbjährige Vollsperrung der Brücke zwischen Rißegg-Halde und Ummendorf ist für die betroffenen Bürger „happig“. So drückte es ein Zuhörer in der Bürgerfragestunde des Ummendorfer Rats aus und erkundigte sich, ob keine halbseitige Freigabe möglich sei. Zuständig für die Kreisstraße 7502 und die Brücke über die Bahngleise ist der Landkreis. Unter Berufung auf die zuständigen Stellen gab Bürgermeister Klaus B. Reichert „die klare Aussage“ wieder, „dass es auf keinen Fall möglich ist, die Straße halbseitig zu öffnen“. Wie die Gemeinde selber sei die Verkehrsbehörde des Kreises „nicht begeistert“ von einer so lange Vollsperrung, aber diese sei für die Straßenbauer unumgänglich.

Besonders hart trifft dies die wenigen Ummendorfer, die von Ummendorf aus gesehen hinter den Bahngleisen wohnen. Es liefen Gespräche, wie man diesen Bewohnern helfen könne, sagte Reichert, etwa durch Fahrdienste oder Ähnliches. Zur Dauer der Bauarbeiten merkte der sachverständige Gemeinderat Rolf Schrodi an, dass Brückenbauarbeiten öfters viel Zeit benötigten und es nicht schneller gehe, auch wenn der Betrachter zeitweise keine Bauarbeiter werkeln sieht. „Verschiedene Beschichtungen können nur beim gutem Wetter aufgebracht werden und zudem müssen dazwischen Wartezeiten eingehalten werden“, sagte Schrodi.

Das Brückenbauwerk stammt aus dem Jahr 1980 und ist schadhaft. Unter anderem werden der Fahrbahnbelag, die Schutzplanken und das Geländer erneuert. Für die Elektrifizierung der Südbahn wird ein Berührschutz angebracht und die Erdung nachgerüstet. Bis voraussichtlich Ende Oktober ist die Kreisstraße K 7502 zwischen Rißegg und dem westlichen Ortseingang von Ummendorf daher voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Zufahrt zum Badesee ist über Rißegg weiter möglich.