Boogielicious überzeugen im Schloss

Der Niederländer Eeco Rijken Rapp (Klavier, Gesang), David Herzel (Schlagzeug) und Bertram Becher (Mundharmonika und Klavier) aus Bielefeld bilden zusammen Boogielicious. Im gut besuchten Schloss Ummendorf galt das Trio nach wiederholten Auftritten als altbekannt und lockte einen großen Fankreis, der das Konzert fast zu einem Heimspiel werden ließ. Die Boogie- und Bluesmänner riefen mit ihrer außerordentlichen Virtuosität und einer ausgefeilten Dramaturgie Begeisterung hervor.

Zwei Duotitel gab es zu Beginn, quasi zum Einspielen, bevor Becher mit seinen Mundharmonikas als „kleinste Bigband der Welt“ auf die Bühne trat. Er entlockte seinem Satz Seydel-Mundharmonikas eine schier unglaubliche Klang- und Ausdruckspalette unter Verwendung des typischen Blues-Harmonika-Mikrofons, welches ursprünglich angeblich aus dem Gehäuse einer Fahrradlampe zusammengebastelt war.

Mal klang das winzige Instrument wie eine Rhythmusgitarre, dann wie ein perkussiver Blechbläsersatz oder auch wie ein rotzig improvisierendes Saxofon. In frei schwebenden, weit gespannten „heiß“ intonierten Melodien atmete und pulsierte das beliebte Volksinstrument hingegen schon gänsehautverdächtig. Becher beherrscht sein Instrumentarium zweifellos aus dem Effeff.

Der Pianist Eeco Rijken Rapp intonierte mit bluestypischer Stimme seine Gesangsnummern. Dabei begleitete er sich selbst mit den typischen Oktav- und Wechselbässen und zelebrierte dazwischen seine rasanten Improvisationen mit Kraft, Ausdauer und perlender Brillanz.

Schlagzeuger David Herzel swingte meist dezent mit seinen Rührbesen. Gelegentlich spielte er auch mit den Händen oder Sticks, dabei immer bandtypisch groovend, jedoch mit nicht unbedingt typischem Einsatz seines Ridebeckens. Ein aufgelegtes und lange nachklingendes Kettchen bewirkte in der insgesamt transparenten Klangstruktur eine eher diffuse Wirkung.

Publikum klatscht verzückt mit

Titel wie „Route 66“, „Puttin‘ on the Ritz“, „Hamp’s Boogie“ und weitere Kompositionen von Lionel Hampton, durchsetzt mit kreativen Eigenkompositionen der Bandmitglieder spannten den Bogen von Rock über Swing zu Boogie Woogie, Jazz und Blues und ließen die Zuhörer zunehmend auftauen, mitwippen und schließlich verzückt mitklatschen. „Summertime“ aus dem Musical „Porgy & Bess“ von George Gershwin, sehr frei aber absolut stimmig und stimmungsvoll interpretiert, rührte mit großer Sensibilität an die Gefühle des Publikums.

Eine geschickte Anordnung der Stücke hielt die Spannung und ließ, besonders im zweiten Programmteil, die Stimmung bis zum begeisternden Finale kulminieren. Diverse Kabinettstückchen trugen zur kurzweiligen Unterhaltung und Erheiterung bei.

Überraschender Tausch

Mitunter hatten sie aber auch einen hohen pädagogischen Wert, etwa bei der Vorstellung der unterschiedlichen stilistischen Einsatzmöglichkeiten des Multifunktionsinstruments Mundharmonika. Die reichten von von älplerischen Weisen über französische Chansons und irische Reels hin zur afroamerikanischen, mit „blue notes“ durchsetzten Spielweisen etwa durch die pittoreske Imitation einer Dampflokomotive (im Stile von Glenn Millers Chattanooga ChooChoo). Helles Erstaunen löste der überraschende Instrumententausch zwischen Rijken Rapp am Yamahaflügel und Becher an der „Harfe“ aus. Zunächst vierhändig am Klavier, verscheuchte Becher schließlich den Pianisten ganz vom Hocker. Dieser stellte dann jedoch sogleich auf der Mundharmonika virtuos unter Beweis, dass er auch nicht von schlechten Eltern abstammt.

Mit einer halbstündigen Zugabenserie – herausragend eine Spezialversion von Muddy Waters „Mojo working“ sowie leidenschaftlichen, virtuosen Improvisationen darüber – fand der Konzertabend mit der anrührenden Jazz-Ballade „Friends“ unter lang anhaltendem Beifall ein melancholisches Ende. Boogieliceous kommen aber bestimmt mal wieder nach Ummendorf.