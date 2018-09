Bonus bei Bauplatzvergabe für Ehrenamtliche, Einheimische und Familien

Wie enorm das Interesse an Bauplätzen in Ummendorf ist, zeigt der Zuhörerandrang am Montag, als der Gemeinderat die Vergaberichtlinien fürs Neubaugebiet Heidengäßle beriet. Auf dem Markt sind 33 Parzellen, darunter zwei erst jetzt erschlossene Plätze im Nachbarviertel Mühlbergle II; dafür gehen im Heidengäßle drei der 34 Grundstücke an vormalige Eigentümer, deren Flächen die Gemeinde für das Baugebiet brauchte. Der Quadratmeter kostet voll erschlossen 145 Euro und die jetzt einstimmig beschlossenen Vergabekriterien gelten nur für die 33 Plätze. Bei künftigen Wohngebieten entscheidet der Rat neu.

Da Ummendorf neue Baugebiete nur in größeren Abständen erschließt und aktuell die Nachfrage das Angebot bei Weitem übersteigt, haben die Verantwortlichen im Rathaus sehr viel Zeit und Mühe darauf verwandt, die Verteilung „transparent und nachvollziehbar“ zu regeln, so Bürgermeister Klaus Bernd Reichert. Dabei waren rechtliche Vorgaben zu berücksichtigen und mehrere Räte deuteten an, dass die Gewichtung der Kriterien ein Kompromiss unter verschiedenen Meinungen war. Ganz gerecht könne es sowieso nie sein, sagte der Rat Thomas Dörflinger. Und Reichert bat jetzt schon um Verständnis derjenigen, die leer ausgehen werden. Dem Gemeinderat sei es jedoch wichtig gewesen, „eine gewisse Lenkungsfunktion“ zu erzielen – unter anderem mit einem Bonus für Ehrenamtliche, die sich aktiv ins Gemeindeleben einbringen, und bevorzugten Chancen für Familien und Familien in spe.

Privatleute statt Investoren

Bauträger und Makler sind von vornherein ausgeschlossen. Auch wer schon ein Baugrundstück oder Wohneigentum hat oder bereits früher bei einem Bauplatz der Gemeinde Ummendorf zum Zug kam, muss jetzt anderen den Vortritt lassen; bei diesen Ausschlussgründen werden enge Verwandte bzw. Haushaltsangehörige berücksichtigt.

Für die übrigen Bewerber wurde ein Punktesystem ausgetüftelt, das sich in zwei Blöcke gliedert: Zu den sozialen Kriterien zählt die Zahl der Kinder, wobei es für jüngere Kinder mehr Punkte gibt als für Jugendliche. „Es geht um die Stärkung unserer Kindergräten, der Schulen und der Vereine“, sagte Hauptamtsleiter Thomas Kammerlander zur Begründung. Für Eltern gibt’s genauso Zähler wie für kinderlose Paare zwischen 21 und 35, die zuerst das Häusle und dann, so die Hoffnung, Kinder wollen. Auch Schwerbehinderte ab Grad 50 bekommen einen Bonus.

Vorteil für Vereinsvorstände

Im zweiten Block geht es um die Chancen von Einheimischen und Ehrenamtlichen: Hier zählt, wie lange jemand schon in der Gemeinde wohnt. Zusätzliche Punkte sammelt, wer hier aufgewachsen ist, dann etwa für Studium, Ausbildung oder den ersten Job weggezogen ist und jetzt in die Heimat zurück will. Bei der Belohnung fürs Ehrenamt werden aktive Vorstandsämter in örtlichen Vereinen und Organisationen und Wahlämter in bürgerlichen und kirchlichen Räten berücksichtigt. „Wir müssen es an gewissen Funktionen festmachen“, sagte Reichert, „wohlwissend, dass auch viele ohne Posten Wertvolles leisten“. Die Rätin Inge Veil-Köberle rechtfertigte dies mit einer Anreizfunktion, weil für Ämter schwer Kandidaten zu finden seien. Fußballtrainer zu sein, erhöht die Chancen also nicht. „Wo fängt man an und wo hört man auf?“, sagte Kammerlander: „Es soll ja nicht so sein, dass am Ende alle 80 Punkte haben.“ Dass aktive Feuerwehrleute einen Bonus erhalten, begründete er mit den Ausbildungskosten: Für die Gemeinde ist es immer „schade“, wenn sie Lehrgänge bezahlt und ein Feuerwehrmann dann wegzieht, weil er hier keinen Bauplatz findet.

Wichtig ist, dass die Bauwilligen in jedem der beiden Blöcke nur die Hälfte der Maximalpunktzahl von 100 sammeln können. Bei Punktegleichstand entscheidet das Los.

Das Punktesystem im Überblick

Soziale Kriterien (max. 50 Punkte)

Zahl der Kinder (maximal 40 Punkte): 0-5 Jahre: 18 P.; 6-10 Jahre: 15 ; 11-15 Jahre: 10; 16-18 Jahre: 5.

Schwerbehinderte ab Grad 50:

10 Punkte (max. 10 insgesamt)

Personen 21-35 Jahre mit Kind: 10 Punkte (max. 10)

kinderlose Paare 21-35 Jahre: 10 Punkte (max. 20)

Zeitdauer und Ehrenamt (max. 50)

Hauptwohnsitz in der Gemeinde (max. 40 Punkte): mind. 2-4 Jahre: 10 P.; 4-6 Jahre: 25; mehr als 6 Jahre: 40.

früherer Hauptwohnsitz für mindestens 15 Jahre: 35 Punkte (max. 35)

Aktives Ehrenamt in der Gemeinde für mindestens 2 Jahre: 10 P. (max. 10)