Blutspenden weiterhin dringend benötigt

Das Rote Kreuz veranstaltet am Mittwoch, 18. Novmember, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Gemeindehale in Ummendorfeinen Blutspendetermin. Unter Einhaltung der Regeln sei dies auch in Corona-Zeiten sicher, teilt das DRK mit. Die Organisatoren bitten um eine Terminreservierung.

Täglich werden für Patienten in Deutschland 15 000 Bluttransfusionen benötigt. Ohne ausreichende Anzahl an Blutspenden ist die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen, Neugeborenen und vielen weiteren nicht sichergestellt. Gerade in der Corona-Pandemie sei dies wichtig. Aufgrund der begrenzten Haltbarkeiten von Blutpräparaten, werden Blutspenden kontinuierlich und dringend benötigt.

Wichtige Neuerung: Um in den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Onlineterminreservierung statt.