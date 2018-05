Blitzer in der Häuserner Straße ist installiert

Seit einigen Tagen steht sie nun, die angekündigte Blitzersäule in der Häuserner Straße in Ummendorf. Das war lange angekündigt, der Landkreis Biberach hatte 17 moderne Geräte zur Tempoüberwachung bestellt und die Standorte in Absprache mit Städten und Gemeinden quer übers Kreisgebiet abgesprochen. Doch die exakte Positionierung der Messsäule in der Häuserner Straße missfällt dem Gemeinderat Alfons Ströbele: Sie steht genau auf Höhe des Hinweisschilds, mit dem die Gemeinde auf sich und Veranstaltungen aufmerksam macht. „20 Meter weiter unten wäre besser gewesen“, befand Ströbele.

Außer der Optik bemängelte er, dass der Blitzer an dieser Stelle für Autofahrer schon von Weitem zu erkennen sei. Diesbezüglich erinnerten der Gemeinderat Thomas Dörflinger und Bürgermeister Klaus Bernd Reichert an den Zweck der Sache: Es gehe ausdrücklich nicht darum, dass der Landkreis möglichst viele Bußgelder kassiert. Ziel sei es, dass langsamer gefahren wird – was erreicht wird, wenn die Autofahrer die Säulen früh erkennen.

Ein direkter Anwohner sagte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, seit der Blitzer aufgebaut sei, bremsten viele Autofahrer vor diesem deutlich ab. Bemerkenswert fand er, dass die moderne Messsäule in beide Richtungen blitzen kann. Denn nicht nur bergab in Fahrtrichtung Ummendorf werde häufig schneller gefahrenals erlaubt, sagte der Mann, auch bergauf. Im Übrigen hätten er und seine Frau in den ersten Tagen nach dem Aufbau des Geräts eine nächtliche Lärmquelle ganz neuer Art neben dem Verkehr bemerkt: Demnach machte die Lüftung für die Elektronik in der Blitzersäule im Dauerbetrieb Krach. Dies sei aber vorbei, seitdem Techniker nachjustiert hätten.

Der Blitzer in der Häuserner Straße ist der dritte im Gemeindegebiet. Ein weiterer steht in Fischbach am Ortseingang von Eberhardzell her kommend und einer in Ummendorf hinter dem Ortseingang vom Jordanbad her kommend.