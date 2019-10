Bigband aus Zürich spielt in Ummendorf

Bigband-Sound erklingt am Freitag, 11. Oktober, um 20 Uhr mit der ETH Big Band Zürich in der Gemeindehalle Ummendorf. Die Band unter der Leitung von Christioph Eck besteht seit mehr als 25 Jahren und hat sich in dieser Zeit zu einem wichtigen musikalischen Aushängeschild der Technische Hochschule Zürich (ETH) Zürich und der Universität Zürich im Bereich Jazz etabliert. Das Repertoire ist im steten Wandel und oftmals fließen Eigenkompositionen und Eigenarrangements der Musiker ein. Auf ihrer Tournee durch Deutschland macht die Band Halt in Ummendorf und präsentiert in der Gemeindehalle unter anderem Arrangements der Peter Herbolzheimer Bigband, die eigens in einem Workshop mit ehemaligen Musikern der Herbolzheimer Band erarbeitet wurden. Veranstalter des Konzerts ist der HGV Ummendorf in Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis Ummendorf.