Ein Fahrverbot und ein Bußgeld erwarten einen Autofahrer aus Biberach, der am Sonntag betrunken hinterm Steuer saß. Der Mann wurde, so der Pressebericht der Polizei, gegen 3 Uhr in Ummendorf kontrolliert. Die Beamten stellten bei ihm eine Atemalkoholkonzentration knapp unter der absoluten Fahruntüchtigkeitsgrenze fest. Der Mann sieht nun einem Bußgeld und einem einmonatiges Fahrverbot.