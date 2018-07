Betrieb kann am Ortsausgang erweitern

In Ummendorf wird einem ortsansässigen Betrieb, der innerörtlich nicht expandieren kann, eine Entwicklung am Ortsausgang in Richtung Fischbach ermöglicht. Außerdem ist dort eine Wohnbebauung in geringem Umfang vorgesehen. Der Gemeinderat hat jetzt mit dem Bebauungsplan „Obere Wiesen“ die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Das Verfahren war bereits 2010 eingeleitet worden und ruhte dann länger. Inzwischen wurden Bedenken der Behörden in Bezug auf den Sichtwinkel und den Abstand der Wohnhäuser zur Straße berücksichtigt. Das Gebiet liegt direkt an der Landesstraße 307, von wo aus eine Zufahrt vorhanden ist. Das Areal wurde klar aufgeteilt: Der Bereich vorne entlang der L 307 ist der gewerblichen Nutzung vorbehalten, wodurch die Wohnhäuser hinten automatisch ein Stück weit vom Schall abgeschirmt werden. Der Gemeinderat Johannes Lutz erklärte sich bei der Beratung dieses Themas für befangen.