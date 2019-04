Bentele fordert mehr Pflegeplätze

Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, ist die Hauptrednerin bei der Kreiskonferenz des VdK in Fischbach gewesen. Nachdenklich, aber auch kämpferisch sprach sie über Pflege, Rente und Mindestlohn und stellte eine Reihe von Forderungen an die Politik auf.

Die wichtigste unabhängige sozialpolitische Interessensvertretung in Deutschland nannte Verena Bentele den VdK. Der blinde Biathlon-Star ist seit Mai 2018 Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland und gibt dem Verband ein junges und frisches Gesicht. Mit ihrer unkonventionellen, offenen Art löst sie eine Dynamik im Verband aus. In Ummendorf referierte sie über „Das gesellschaftliche Engagement als Grundwert der Demokratie“. In ihrem frei gesprochenem Referat gab sie einen Überblick über die soziale Situation der Menschen in Deutschland.

Nachdenklich, aber auch bisweilen kämpferisch war ihr Auftritt. Sie erzählte, welch großer Aufwand die Pflege der 93-jährigen Großmutter bedeutet. Die ganze Familie sei damit eingebunden. „Wir haben viel zu wenig Pflegeplätzepflege, Pflege darf nicht zur Armutsfalle werden“, sagte sie. „Während der Hopfenernte suchten wir einen Platz in der Kurzzeitpflege. Es gibt davon viel zu wenig“, berichtete sie aus Erfahrung. „Der VdK setzt sich stark dafür ein, dass diese Situation verbessert wird. Das ist eine wichtige Zukunftsaufgabe. Über dieses Thema spreche ich am Montag mit Jens Spahn in Berlin“, berichtete Bentele.

Die Vorsitzende stellte einen Forderungskatalog auf, daraus nannte sie unter anderem: „Rente für alle Menschen, Rente für alle Generationen.“ Alle sollten in die Rentenkasse einzahlen, forderte sie unter dem Applaus von den Delegierten. „Grundrente nach 35 Jahren Arbeit“, lautete ein weiterer Punkt. In der Steuerpolitik solle eine Digitalsteuer kommen. Der Mindestlohn solle auf 12,66 Euro steigen, damit die Rente oberhalb der Grundsicherung liege. „Ich bringe das in der Politik ein, ich kann den Politikern richtig auf den Senkel gehen“, sagte Bentele unter großem Beifall der zufrieden aussehenden Konferenzteilnehmer.

5942 Mitglieder im Kreisverband

Der Kreisverbandsvorsitzende Helmut Stebner steuerte mit Humor und Professionalität die Konferenz. In seinem Rückblick auf 2018 zeigte er sich zufrieden mit den gut besuchten Versammlungen, Werksbesichtigungen, Fortbildungen bis hin zu Weihnachtsfeiern und Grillnachmittagen. Er wies darauf hin, dass die Mitgliederzahl in den 34 Ortsverbänden in zwei Jahren um 137 auf auf nun 5942 gestiegen ist. Bundesweit zählt der VdK circa 1,9 Millionen Mitglieder. „Selbst die etablierten Parteien haben lediglich circa 1,0 Million Mitglieder“, sagte Stebner. „Diese positive Entwicklung hat aber auch eine Schattenseite. Es benötigen immer mehr Menschen Unterstützung des VdK, um an ihr Recht in Sozialangelegenheiten zu kommen.“

Landrat Heiko Schmid, wies darauf hin, dass es im Landkreis wirtschaftlich sehr gut aussehe. Dennoch ortete er eine Unwucht im sozialen Bereich und nannte Zahlen, wie hoch der Bedarf an Unterstützung ist. „Es fließen 60 Prozent des Kreishaushaltsvolumens in den Sozialhaushalt, das sind rund 160 Millionen.“ Schmid ging weiter auf die Zusammenarbeit mit dem VdK ein. „Der VdK hat uns aufgefordert, einen Pflegestützpunkt einzurichten. Wir haben nun einen Pflegestützpunkt, und der ist wichtig. Aber wir brauchen mehr Pflegeplätze und Fachkräfte. Wir wollen bis 2022 unsere Haltestellen im ÖPNV weitgehend barrierefrei ausbauen, und das sind immer hin rund 900. Die Zusammenarbeit mit dem VdK ist für uns wichtig, denn dieser Verband schafft Vertrauen, in dem, was er tut.“ Der VdK leiste eine wichtige soziale Arbeit. „Vergelt’s Gott,wir brauchen Sie“, sagte der Landrat.

Zum Abschluss ehrten Verena Bentele, Helmut Stebner und Bezirksverbandsvorsitzender Jürgen Neumeister Mitglieder. Anne Hellen und Günther Schirmer wurden mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet, Ferdinand Steiner erhielt die goldene Verdienstnadel und Manfred Steiner, Silberne Ehrennadel. Hermann Buck und Vitus Maier wurden mit der goldenen Verdienstnadel ausgezeichnet.