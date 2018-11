Beleuchteter Kreuzberg im Advent

Ummendorf (sz) - Die Kreuzberganlage in Ummendorf ist wieder an jedem Adventssonntag von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr beleuchtet, sowie an Heilig Abend und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Außerdem ist der Kreuzberg zusätzlich am Samstag, 9. Dezember, zum Adventsmarkt, am Neujahrstag und am Feiertag der Heiligen Drei Könige beleuchtet. Schon im Jahr 1888 brannte elektrisches Licht auf dem Kreuzberg. Hierfür war der Prälat Engelbert Hofele verantwortlich. Das Licht wurde damals durch die obere Mühle in Ummendorf erzeugt. Noch heute zieht der Kreuzberg in der Adventszeit zahlreiche Besucher an.