Begegnungscafé in der Versöhnungskirche wieder geöffnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer langen coronabedingten Unterbrechung ist das Ummendorfer Begegnungscafé wieder geöffnet. Im zweiwöchigen Rhythmus treffen sich dienstags von 16 bis 18 Uhr „Alteingesessene“ mit Menschen, die in Sicherheit leben möchten und in Ummendorf und Umgebung ein neues Leben beginnen. Sie stammen aus verschiedenen Ländern, aus Afghanistan, Syrien, Somalia, dem Irak und Iran und auch aus der Ukraine. Es kommen Familien und Alleinstehende, alle kamen auf schwierigsten und aufreibenden Wegen.

Im Mittelpunkt der Begegnung stehen Gespräche bei Tee und Gebäck. Ein reger Austausch in kleinen Gruppen über Alltägliches, mit erfreulichen oder auch belastenden Erlebnissen, lässt die Zeit schnell vergehen. Man erfährt dabei viel Interessantes über das Leben in den Herkunftsländern. Über das Zuhören gewinnt man auch ein besseres Verständnis für das, was hier in Deutschland Probleme bereitet. Gemeinsam wird geschaut, wie Unterstützung für einzelne Probleme gefunden werden kann. Immer mehr spielt die deutsche Sprache eine Rolle: eine gute, zwanglose Ergänzung zum Unterricht, den die meisten erhalten. Für die Kinder gibt es ein kleines Spiel/Bastel-Angebot.

Ganz erfreulich ist die Besucherzahl. Im Laufe der Nachmittage sind immer 15-25 Menschen zusammen.

Gäste auch aus der weiteren Umgebung sind herzlich willkommen. Das nächste Treffen ist am 18. Oktober.

Träger des Begegnungscafés sind die evangelische Versöhnungskirche, der Unterstützerkreis Ummendorf und die Ökumenische Migrationsarbeit Biberach.

Ort der Begegnung ist das evangelische Gemeindehaus im Riedweg Ummendorf. Nähere Auskünfte gibt es im Pfarramt, Telefon 07351-21617.