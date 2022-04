Beförderungswelle bei der Feuerwehr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 9.April fand im Feuerwehrhaus in Ummendorf die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Ummendorf statt. Aufgrund der Pandemie konnte die vergangenen zwei Jahren keine Versammlung abgehalten werden. Nach kurzer Begrüßung und Ehrung der verstorbenen Mitglieder gab der Kommandant Simon Legnaro seinen Jahresbericht der Jahre 2020 und 2021 zum Besten. Im Jahr 2020 gab es 38 Einsätze und es konnten vier Personen gerettet werden. 2021 hatten wir 60 Einsätze, bei denen vier Personen gerettet wurden. 2020 konnten pandemiebedingt keine Ausbildungen auf Kreisebene stattfinden. Im Jahr 2021 ging es dann wieder los uns es haben Bastian Boos, Dominik Hutzel, Jochen Lang, Marc Read, Niclas Daiber und Rene Zentner an der Grundausbildung erfolgreich teilgenommen. Marc Read und Tobias Kuhn haben die Atemschutzausbildung erfolgreich absolviert.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung waren die Beförderungen. Es wurden Marc Read, Dominik Hutzel, Bastian Boos, Jochen Lang, Niklas Daiber und Rene Zentner zum Feuerwehrmann befördert. Philip Bärsauter, Simon Frach, Nicol Kuhn und Maximilian Maurer zum Oberfeuerwehrmann und Julia Kuhn zum Hauptfeuerwehrmann. Stefan Seitz wurde zum Hauptlöschmeister und unser Kommandant Simon Legnaro zum Hauptbrandmeister befördert. Eugen Kloos wurde aufgrund langjähriger Dienste zum Ehrenmitglied ernannt. Alexander Jäckle erhielt das Ehrenzeichen in Bronze aufgrund seines 15-jährigen aktiven Feuerwehrdienstes. Hubert Traub erhielt das Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst.

Wie alle paar Jahre stand die Wahl des Jugendwartes und Stellvertreters an. Martin Furtwängler wurde zum neuen Jugendwart gewählt und als Stellvertreterin wurde Julia Kuhn gewählt. In Fischbach wurden Kassenprüfer gewählt, Anton Zentner und Stefan Götz sind nun in diesem Amt tätig.

Der Kommandant Simon Legnaro hat sich von Herrn Bürgermeister Reichert verabschiedet, da er sich nicht mehr zum Amt des Bürgermeisters zur Wahl hat stellen lassen. Er bedankte sich für 24 Jahre Unterstützung. Gemeinsam wurde sehr viel in der Feuerwehr Ummendorf bewegt. Auch Herr Reichert bedankte sich für eine gute gemeinsame Zeit in den vergangenen Jahren. Er lud die Anwesenden Gäste zu einem Abendessen und zu Getränken ein. Hierfür möchten wir, die gesamte Feuerwehr Ummendorf, uns recht herzlich bedanken.