Bauplatzstreit: Gericht erlässt einstweilige Anordnung

Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat die Vergabe der Bauplätze im Ummendorfer Baugebiet Heidengäßle/Mühlbergle II per einstweiliger Anordnung gestoppt. Die Gemeinde darf nun keine notariell beurkundeten Kaufverträge schließen, bis im Klageverfahren erstinstanzlich über die Rechtswirksamkeit der Bauplatzvergaberichtlinien entschieden ist. Das Gericht gab am Montag einen entsprechenden Beschluss vom 17. Juni bekannt (Aktenzeichen: 3 K 7459/18).

Bereits im Januar hatte das Gericht mit einem sogenannten Hängebeschluss einen vorläufigen Stopp der Bauplatzvergabe angeordnet. Dieser galt nur bis zur jetzt getroffenen Entscheidung im Eilverfahren. Dieses geht auf den Eilantrag zweier leer ausgegangener Bewerber um einen der 33 Bauplätze zurück. Insgesamt hatte es 159 Bewerbungen gegeben.

Laut der Mitteilung des Gerichts ging es in dem Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz um die Frage, ob die Gemeinde Ummendorf aufgrund der vom Gemeinderat beschlossenen „Bauplatzvergaberichtlinien für das Baugebiet Heidengäßle und für zwei Bauplätze im Baugebiet Mühlbergle II“ rechtswirksam Bauplätze vergeben und notariell beurkundete Kaufverträge abschließen kann. Hierbei ging es insbesondere um die Frage, ob die Beschlussfassung der Richtlinie im Gemeinderat den Vorgaben der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg entsprach.

Mit dem Beschluss wird der Gemeinde Ummendorf nun untersagt, bis zur erstinstanzlichen Entscheidung im Klageverfahren Bauplätze in dem betreffenden Baugebiet zu vergeben und notarielle Kaufverträge abzuschließen.

Vergaberichtlinien verfahrensfehlerhaft zustande gekommen

In den jetzt schriftlich vorliegenden Entscheidungsgründen ist ausgeführt, dass die Vergaberichtlinien für die Bauplätze zumindest verfahrensfehlerhaft zustande gekommen sind, heißt es in der Pressemitteilung. Zum einen widerspricht nach Ansicht des Gerichts die Tatsache, dass der Gemeinderat die Richtlinien in drei nichtöffentlichen Klausurtagungen und einer öffentlichen Sitzung erörterte und in anschließender öffentlicher Sitzung ohne größere Diskussion einstimmig verabschiedete, dem Grundsatz der Öffentlichkeit (Paragraf 35 Gemeindeordnung).

Zum anderen habe an sämtlichen Beratungen und der Entscheidung ein Gemeinderatsmitglied mitgewirkt, welcher sich in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang auf einen Bauplatz in dem Gebiet beworben habe und anschließend auch zum Zuge gekommen sei. Der Beschluss des Gemeinderats sei wegen der Befangenheit dieses Mitglieds rechtswidrig (§ 18 Abs. 1 und Abs. 6 GemO).