Unter dem Motto „Fliegen, Heuschrecken und anderes Getier à la Händel“ können Kinder am Sonntag, 15. Mai in Ummendorf die Barockmusik kennenlernen. Um 14 Uhr findet ein Konzert in der Ummendorfer Pfarrkirche Sankt Johannes Evanglist für die Kleinen statt. Der Eintritt ist frei. Unter der Leitung von Klaus Brecht wirken unter anderem Sonja Bühler als Sopran, Joachim Streckfuß als Tenor und Peter Strömberg als Bass mit. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.