Bürger können Fragen zur Galvanikanlage stellen

In der Gemeindehalle Ummendorf findet am Freitag, 28. September, von 19 Uhr an eine Einwohnerversammlung zur örtlichen Galvanikanlage des Instandsetzungszentrums 12 der Luftwaffe statt. Experten erläutern den Betrieb der Anlage und den Stand der geplanten Ertüchtigung des Brandschutzes. Bürger können Fragen stellen und Anregungen geben. Fragesteller, die etwas im Detail wissen möchten, sollen ihre Anliegen vorab und möglichst früh per E-Mail an die Adresse info@ummendorf.de schicken. Dies diene dazu, damit „sich die Referenten vorbereiten könnten“, schreibt die Gemeinde; selbst Fachleute können nicht alles aus dem Stegreif beantworten.

Die Bundeswehr betreibt am Standort Ummendorf eine Galvanikanlage. Dort wird durch elektrolytische Bäder Strom geleitet und so Werkstücke mit ausgewähltem Metall beschichtet. Die Bundeswehr investiert in den nächsten Jahren rund vier Millionen Euro in umfassenden Brandschutz. Dies soll laut Mitteilung die Anlage, die bereits jetzt dem derzeitigen Stand der Technik entspreche, noch sicherer machen. Das Bauprojektmanagement seitens der Bundeswehr liegt beim Kompetenzzentrum Baumanagement Stuttgart des Bundesamts für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr. Die Einwohnerversammlung ist als frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gedacht und wird von der Gemeinde und der Bundeswehr gemeinsam angeboten.