Autofahrer im Rausch

Nicht mehr weiter fahren durfte ein 31-Jähriger am Donnerstag nach einer Kontrolle in Ummendorf. Wie die Beamten mitteilen, stoppten sie den Fahrer gegen 22.45 Uhr in der Haldenstraße. Sie hatten den Verdacht, dass der Mann Drogen genommen hatte. Ein Test bestätigte das. In einem Krankenhaus nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen und wie viel davon der 31-Jährige tatsächlich genommen hat. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.