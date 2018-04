Auto und Mofa stoßen zusammen

Ein Mofafahrer hat sich bei einem Zusammenstoß am Donnerstag in Ummendorf verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei berichtet, war der Kradfahrer kurz vor 15 Uhr in der Fischbacher Straße in Richtung Fischbach unterwegs. In der Birkenstraße fuhr ein Audi. Dessen Fahrerin bog nach links in die Fischbacher Straße ab. Auf die Vorfahrt des Mofafahrers achtete die 68-Jährige nicht. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich leicht, er wurde in eine Klinik gebracht. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 3000 Euro.