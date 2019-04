Auto erfasst Fußgängerin in Ummendorf: 89-Jährige verletzt

Ein Pkw hat am Mittwoch in Ummendorf eine Fußgängerin erfasst.

Wie die Polizei mitteilt parkte ein Ford gegen 12 Uhr in der Biberacher Straße. Eine 89-jährige ging hinter dem Fahrzeug entlang. Die 64-jährige Fahrerin parkte rückwärts aus. Hierbei stieß der Pkw gegen die Fußgängerin. Sie stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand kein Schaden. Die Polizei Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Spuren gesichert und ermittelt den genauen Unfallhergang.