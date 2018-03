Auto erfasst Fußgänger

Ein Auto hat am Montag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in Ummendorf einen Fußgänger erfasst.

Wie die Polizei berichtet ging der 87-Jährige gegen 11.30 Uhr zu Fuß in Richtung Eingang des Geschäfts in der Noherrstraße. Zeitgleich fuhr ein Kleintransporter rückwärts aus einer Parklücke. Der 48-jährige Fahrer hatte den Fußgänger nicht bemerkt. Der 87-Jährige wurde vom Fahrzeug angefahren und zu Boden geschleudert. Der Rettungsdienst half vor Ort und brachte den Verletzten in die Biberacher Klinik.