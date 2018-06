Ausgewogener Chorgesang mit guter Dynamik

Der Männergesangverein (MGV) „Frohsinn“ Ummendorf hat ein anspruchvolles und vielseitiges Herbstkonzert gegeben. Eingebettet in den Chorgesang waren die Parts der Saxofonistin Rebecca Rehusch und der Sopranistin Christine Schmidt.

Aktuell wird der MGV „Frohsinn“ von Mirjam Männer geleitet. Da sie kurzfristig erkrankte, übernahm ihr Vater Joachim Hayd das Dirigat und dessen Tochter Carolin Hayd begleitete am Klavier. Beim spritzigen Konzertauftakt „Lieder sind wie helles Sonnenlicht“ von John Barly machte Rebekka Rohusch auf dem Sopran-Saxofon mit unaufdringlich quirligen Passagen auf sich aufmerksam.

Der Chor gefiel beim Konzert mit guter Dynamik. So auch beim anspruchsvollen Stück „Landerkennung“ vom Norweger Edvard Grieg (1843 – 1907). Der zweite Teil, ein religiöses Andante, beginnt im zurückhaltenden Piano und steigert sich zum Schluss in ein Fortissimo, was die 31 Männerkehlen souverän wiedergaben.

Die Titel „Night Club“ (Astor Piazolla), „Stepping Out towards the Blue Horizon“ (Edward Gregson) und „Pequena Czarda“ von Pedro Itorralde waren dem Saxofon und Klavier vorbehalten. Pedro Itorralde gilt als Pionier des spanischen Jazz und sein Werk ist ein virtuoses Solostück für Saxofon und Klavier im klassischen Stil. Rasante Sechzehntel-Läufe auf dem Alt-Saxofon von Rebecca Rohusch, mit strammer Klavierbegleitung von Carolin Hayd, zeichneten die Akteure aus.

Dann die Sopranistin Christine Schmidt mit brillanter Sopranstimme, begleitet von Joachim Hayd am Klavier. Die Texte der Lieder „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ aus dem Film „Der blaue Engel“ und der Songtext von Marlene Dietrich „Nimm dich in Acht vor blonden Frau’n“ gaben Anlass zum Schmunzeln. Der Titel „Die Männer sind schon der Liebe wert“ lockte die Sänger wieder auf die Bühne und sie sangen „Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau’n“.

Nach der Humoreske „Die Entstehung des Kusses“ (Josef Ant) kam Gänsehautfeeling auf. Aus dem Hollywood-Märchen „Der Zauberer von Oz“ ist das Lied „Wenn du in meinen Träumen bei mir bist“. Es wurde von allen Akteuren gemeinsam vorgetragen. Danach folgte das gefühlvoll vorgetragene „Music“, ein Rockklassiker John Miles. Nach dem Lied „Das war’s für heute“ wurden die Sänger mit lang anhaltendem Beifall der rund 250 Besucher verabschiedet und ließen eine Zugabe folgen.

Keine Frage: Der MGV „Frohsinn“ ist ein gut geschulter Chor. Die Sänger überzeugten mit stimmlich ausgewogenem Chorgesang und guter Dynamik. Der kurzfristige Dirigentenwechsel war nur möglich durch die vorherige gute Probenarbeit von Mirjam Männer.

1966 hatte der Männerchor „Frohsinn“ seinen ersten Auftritt in der damals neuen Festhalle, sagte der Vorsitzende Hubert Jäck. „Und heute, 50 Jahre später, geben wir wieder das erste Konzert in den jetzt neuen Räumen.“ (aß)