Aufgeweckte Steinhauser gewinnen in Kirchdorf

Der Tabellenführer Ummendorf lässt zu Hause gegen den FC Bellamont nichts anbrennen und führt weiterhin die Kreisliga A Staffel I an. Durch individuelle Fehler verliert der SV Winterstettenstadt sein wichtiges Heimspiel gegen den TSV Kirchberg mit 1:3. Weiter im Vorwärtsgang ist der SV Steinhausen nach seinem 3:1-Erfolg in Kirchdorf.

SV Kirchdorf – SV Steinhausen 1:3 (0:2) Die Gäste aus Steinhausen waren über die gesamte Spielzeit das bessere Team und siegten am Ende völlig verdient. Nach dem Anschlusstreffer in 51. Minute keimte beim Gastgeber für ein paar Sekunden Hoffnung auf, doch in der gleichen Minute stellte Steinhausen den alten zwei Tore Vorsprung wieder her. Tore: 0:1 (27.) David Freisinger, 0:2 David Freisinger (34. Foulelfmeter), 1:2 (51.) Ulas Erdinc, 1:3 (52.) Benedikt Hammer. Besondere Vorkommnisse: Der SV Steinhausen verschießt in der 82. Minute einen Handelfmeter. Da der eingeteilte Schiedsrichter nicht erschien, übernahm Pius Brugger aus Berkheim auch das Spiel der ersten Mannschaften, nachdem er zuvor schon das Reservespiel leitete. Pius Brugger machte seine Sache hervorragend. Reserven: 3:0

SV Ellwangen – SGM SV Reinstetten II/ Hürbler SV 3:1 (1:0). Zunächst zeigten beide Mannschaften ein ausgeglichenes Spiel. Mit zunehmender Spieldauer wurde die Heimelf jedoch immer stärker und führte nach einer guten Stunde mit 2:0. Danach verflachte die Partie und kurz vor Spielende kam das Gästeteam zum Anschlusstreffer. In der Schlussminute machte der SV Ellwangen mit dem 3:1 den Sack zu. Tore: 1:0 (26.) Stefan Ott, 2:0 Matthais Welte (61. Foulelfmeter), 2:1 (87.) Patrick Merten, 3:1 (90.) Florian Schwarz. Reserven: 4:0.

SV Erolzheim – LJG Unterschwarzach 1:2 (1:1). In einem schwachen Kreisliga A Spiel nahmen die Gäste aus Unterschwarzach alle drei Punkte mit. Erolzheim ging zwar mit 1:0 in Führung, doch Unterschwarzach war die cleverere Mannschaft und siegte am Ende nicht unverdient. Tore: 1:0 (17.) Christian Sax, 1:1 (74.) Fabian Ritscher, 1:2 (80.) Andreas Wolf. Reserven: Ausgefallen wegen schlechten Platzverhältnissen.

TSV Ummendorf – FC Bellamont 2:0 (1:0). Eine durchschnittliche Leistung reichte dem Tabellenführer zum Heimerfolg gegen ein engagiertes Gästeteam aus Bellamont. Marco Nusser brachte den TSV in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem 2:0 durch Valentin Koch in der 70. Minute war die Partie gelaufen. Die Gäste bemühten sich zwar noch den Anschlusstreffer zu erzielen, hatten aber im Angriff zu wenig Durchschlagskraft. Reserven: 8:0.

SV Winterstettenstadt – TSV Kirchberg 1:3 (1:1). Nach gut einer halben Stunde führte der SVW verdient mit 1:0. Als aber nur drei Minuten später bereits der Ausgleich fiel, riss bei der Heimelf der Faden vollkommen. Individuelle Fehler sorgten dafür, dass die Gäste aus dem Illertal mit einem Auswärtssieg in der Tasche die Heimreise antreten konnten. Tore: 1:0 (31.) Andreas Hege, 1:1 (34.) Matthais Danner, 1:2 (50.) Timo Stefan,1:3 (76.) Philipp Sary. Reserven: 0:3.

SV Ringschnait – SV Dettingen II 5:0 (2:0). Der SV Ringschnait war über 90 Minuten das klar dominierende Team. Bei einer noch etwas konzentrierteren Spielweise wäre ein noch weitaus höherer Heimerfolg drin gewesen. Tore: 1:0, 3:0 und 5:0 (1., 50. und 82.) Michael Wiest, 2:0 (29.) Patrick Brüchle, 4:0 Christian Lerner (75. Foulelfmeter). (ab)