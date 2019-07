Arbeiten für Löschanlage in der Galvanik beginnen bald

Von Schwäbische Zeitung

Die Polizei hat einen 35-jährigen Mann verhaftet, der im Juni in Pfullendorf zwei Frauen belästigte. Am 5. und am 14. Juni zeigte er jeweils einer Frau seinen Penis. In einem der beiden Fälle berührte der Täter die Frau auch unsittlich.

Weil die Identität des Mannes zunächst ungeklärt blieb, nahmen der Polizeiposten Pfullendorf, das Kriminalkommissariat Sigmaringen und die Staatsanwaltschaft Hechingen die Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen und der sexuellen Belästigung auf.