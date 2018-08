Apothekerin Bokermann sucht seit Jahren nach einer Vertretung

Rasch ein Rezept einlösen, Medikamente kaufen, einen guten Rat einholen: „Wer die Apotheke dringend braucht, braucht sie vor Ort“, sagt Martina Bokermann und meint damit vor allem ältere und kranke Menschen. In Ummendorf betreibt sie seit fünf Jahren die Waniek-Apotheke. Die Konkurrenz der Onlineangebote sei spürbar, viel mehr aber treibe sie die Sorge um, langfristig keine Vertretung zu finden. Was in Ummendorf zum Problem werde, gelte längst für ganz Deutschland: Apotheker sind gesucht, und der Personalmangel stellt bestehende Apotheken vor echte Herausforderungen.

Den Urlaub der vergangenen 16 Jahre kann Brokermann in wenigen Sekunden aufzählen. „Ich war vergangenes Jahr zwei Wochen an der Ostsee“, erklärt sie. Da habe sie abschalten können. Ansonsten war da nichts außer ein paar verlängerten Wochenenden. Das Leben aber drehe sich für sie vor allem um ihre Apotheke in Ummendorf. Dort arbeitet sie mit fünf Assistentinnen in Teilzeit, einer Vollzeitkraft und einer weiteren Apothekerin, die etwa 16 Stunden in der Woche unterstützt.

Doch die rechtlichen Vorschriften sehen vor, dass mindestens ein Apotheker im Laden stehen muss, sobald geöffnet ist. „Ich bin froh, dass ich überhaupt eine Vertretung habe“, sagte Brokermann. Mehr als ein Jahr lang war das anders. Brokermann musste ohne Vertretung klarkommen. „Der Druck war fast nicht auszuhalten.“ Zahnschmerzen, eine Erkältung, oder gar ein gebrochener Fuß – und die Apothekerin hätte eine Notschließung beantragen müssen.

Personalmangel auch in Hochdorf

Wie schwierig es ist, Apotheker zu finden, musste sie bereits in Hochdorf erleben. Dort wollte sie eine Filiale eröffnen im Ärztehaus, doch sie fand keinen Filialleiter. Am Ende löste die Gemeinde den Pachtvertrag auf. Jetzt hat sie dort einen Briefkasten gemietet, in dem Rezepte eingeworfen werden können (SZ berichtete). Für Hochdorf hätte sie zusätzlich noch eine Vertretung benötigt. „Mir selbst kann ich zumuten, keinen Urlaub zu machen. Aber bei meinen Angestellten geht das nicht.“

Bokermann sagt, sie wolle nicht klagen. Sie liebe ihre Arbeit, Menschen zu beraten. Vor fünf Jahren kam die gebürtige Westfälin von Heidelberg nach Biberach. In der Neckarstadt hatte sie nach Jahren eine Apotheke in der Innenstadt aufgeben müssen, weil die Mieten rasant stiegen. Der Neustart damals in Ummendorf sei gut angelaufen. „Ich bin freundlich aufgenommen worden.“ Doch als vor zwei Jahren die Ärzte aus Ummendorf nach Hochdorf zogen, kamen auch weniger Kunden in die Apotheke darunter. An der Arbeitsbelastung habe dies aber wenig geändert. „Als Selbstständige habe ich natürlich keine 40 Stunden Woche, das ist klar“, sagt sie und fügt hinzu: „Und ich rechne keinen Stundenlohn mehr aus.“

Auch nach Ladenschluss und am Wochenende sei sie damit beschäftigt, Rezepte nachzukontrollieren oder Waren zu bestellen. „Mit zunehmenden Alter merkt man das das schon“, sagt die 47-Jährige.

Hinzu kämen aber auch zwei Mal im Monat Notdienste in der Nacht. Über dem Apothekenraum hat sich Bokermann ein kleines Schlafzimmer mit Nasszelle hergerichtet. Manchmal nimmt sie sich Essen von zuhause mit oder lässt sich eine Pizza liefern. Die ganze Nacht über muss sie einsatzbereit sein. „Ich habe eine superlaute Klingel“, sagt sie. Da sei sie sofort wach. Manchmal müsse sie drei oder vier Mal nachts raus, manchmal gar nicht. Die Arbeit aber finde sie „sinnstiftend“. Wer nachts zu ihr komme, brauche wohl wirklich dringend ein Medikament.

Bokermann möchte da sein für ihre Kunden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Öffnungszeiten übertrifft sie sogar, weil ein paar Stunden weniger auch keinen Unterschied machten, wie sie sagt. An dem Problem ändere das nicht, dass auch weiterhin Personal fehlt. Viele Pharmazeuten wanderten in die Industrie. „Die zahlen eben deutlich besser.“ Doch selbst wenn Brokermann eine Urlaubsvertretung fände, müsste sie diese einstellen. „In der jetzigen Situation ein Risiko“, sagt sie. Oder sie müsste auf Zeitarbeitsfirmen zurückgreifen, die Apotheker für einen bestimmten Zeitraum vermitteln. Das würde sie etwa 5000 Euro für zwei Wochen kosten. Einen großen Teil davon erhielten die Vermittlungsagenturen. „Bei den Summen ist es dann völlig egal, wie viel ich für den Urlaub ausgebe“, sagt sie. „Da kann ich auch mal schön auf die Seychellen fliegen.“

Manchmal gibt es aber auch zuhause Momente, die Bokermann bestärken: Vor kurzem traf sie zwei Kunden in Biberach. Die hatten ein Rezept von einem Biberacher Arzt erhalten und machten sich dann auf den Weg nach Ummendorf. Dort lösten sie es ein. In der Apotheke von Martina Bokermann, weil sie deren Arbeit unterstützen wollten. „Das tut gut, so etwas zu erlebe.“