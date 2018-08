Bei einem Sturz hat sich am Montag in Ummendorf eine Radlerin verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 18-Jährige gegen 16 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Biberacher Straße in Richtung Fischbach. Aus bislang nicht bekanntem Grund wollte sie laut Polizei mit dem Rad auf den Gehweg wechseln. Dabei sei sie ohne fremde Beteiligung am Bordstein hängen geblieben und gestürzt. Die junge Frau verletzte sich leicht und wurde noch am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt.